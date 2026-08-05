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        Haberler Magazin Ufuk Beydemir'den tartışma yaratan yorum

        Ufuk Beydemir'den tartışma yaratan yorum

        Şarkıcı Ufuk Beydemir'in sosyal medyadaki mesajı eski eşi İpek Filiz Yazıcı'ya gönderme olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Tartışma yaratan yorum

        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.

        Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtı.

        Ufuk Beydemir, sosyal medyada paylaşılan bir videonun altına, "Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi kralım" yorumunu yaptı. Beydemir'in mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından eski eşine gönderme olarak yorumlandı.

        İpek Filiz Yazıcı'nın ise bu yoruma ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

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        #Ufuk Beydemir
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