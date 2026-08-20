'Buse Varol İle Gelin Evi' pazartesi yeni sezonuna başlıyor

SHOW TV'nin fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', Buse Varol'un sunumuyla 31 Ağustos Pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. 'Buse Varol İle Gelin Evi'nde bu sezon da eğlence, rekabet ve sürprizler izleyicileri bekliyor. 10'uncu sezonunda 'Gelin Evi'ne kapılarını açan her geline 10.000 TL hediye verilirken, haftanın büyük ödülü de tam 200.000 TL oldu!

İşte 'Gelin Evi'nin Tanıtımı;

Hafta içi her gün SHOW TV'de ekranlara gelecek 'Buse Varol İle Gelin Evi'nde, birbirinden iddialı ve becerikli gelinler; ev dekorasyonları ve yeteneklerini sergileyecekleri oyunlarla ev eşyalarından çil çil altına kadar pek çok özel ödül için yarışacak.

'Buse Varol İle Gelin Evi'nde yarışmacı olmak için başvurunuzu hemen yapın; çil çil altın, sürpriz ev aletleri hediyeleri ve büyük ödül 200.000 TL'nin sahibi siz olun.

'Buse Varol ile Gelin Evi', 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da SHOW TV'de.