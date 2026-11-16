Yalın, COP31'de sahne aldı

Koç Holding'in Küresel İş Ortağı olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Yalın, 15 Kasım Pazar akşamı Antalya'da konser verdi. COP31 Yeşil Bölge'de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bine yakın müziksever Yalın'ın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konserin gerçekleştirilmesine Koç Holding ve Yıldızlar Teknik katkıda bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için dünyanın dört bir yanından katılımcıları buluşturan COP31, bu kez müziğin birleştirici gücüne sahne oldu.

Koç Topluluğu'nun 100. yılında gerçekleştirilen konser, katılımcılara müzik etrafında buluştukları özel bir akşam yaşattı. Yalın, konser sırasında yaptığı konuşmada Koç Topluluğu'nun 100. yılını da kutladı.