'Yaz Bir Şarkı'nın ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin yaz coşkusunu ekranlara taşıyacak yeni programı 'Yaz Bir Şarkı', pazar akşamı başlıyor. Şarkılarıyla milyonların gönlünü kazanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl müzik, sohbet ve eğlence dolu bir programa imza atacak.

Yayınlanan tanıtımıyla büyük ilgi gören 'Yaz Bir Şarkı', 'Babalar Günü'nde yayınlanacak ilk bölümünde ünlü sanatçılar Merve Özbey, Sefo ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı konuk edecek.

Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı' pazar saat 20.00'de SHOW TV 'de!