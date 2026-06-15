'Yaz Bir Şarkı'nın ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin yeni müzik-eğlence programı 'Yaz Bir Şarkı', 21 Haziran pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunacağı programın ilk tanıtımı yayınlandı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 19:15 Güncelleme:
SHOW TV'nin yaz coşkusunu ekranlara taşıyacak yeni programı 'Yaz Bir Şarkı', pazar akşamı başlıyor. Şarkılarıyla milyonların gönlünü kazanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl müzik, sohbet ve eğlence dolu bir programa imza atacak.
Yayınlanan tanıtımıyla büyük ilgi gören 'Yaz Bir Şarkı', 'Babalar Günü'nde yayınlanacak ilk bölümünde ünlü sanatçılar Merve Özbey, Sefo ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı konuk edecek.
Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı' pazar saat 20.00'de SHOW TV 'de!
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