Yeni doğum yapan Aubrey Plaza ilk kez bebeğiyle görüldü

Temmuz ayının son haftasında ilk çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenilen Aubrey Plaza, ABD'nin New York şehrinde yeni doğmuş bebeğini kucağında tutarken ilk kez görüntülendi.

42 yaşında anneliği ilk kez tadan ve bir kız bebeği olan oyuncu, meslektaşı Christopher Abbott ile birliktelik yaşıyor.

'White Lotus' dizisiyle tanınan Plaza, nisan ayında verdiği röportajda, annelik her zaman kendisine çok ilginç göründüğü için ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadığını söylemişti.

Anne olacağı için heyecanlı olup olmadığı sorulduğunda Plaza, "Heyecanlıyım. Bunun nasıl bir şey olduğunu hep merak etmişimdir. Bütün bu süreç çok ilginç görünüyor" demişti.

Plaza'nın ayrı yaşadığı eski eşi Jeff Baena, Ocak 2025'te 47 yaşında intihar etmişti. Eylül 2024'te Baena'dan ayrılan Plaza, eski eşinin ölümünden bu yana her günün bir mücadele olduğunu daha önce itiraf etmişti.

Aubrey Plaza ve Christopher Abbott ikilisi 2019'dan beri birbirlerini tanıyor. Çift, o yıl birlikte rol aldıkları ve 2020 Sundance Film Festivali'nde prömiyeri yapılan psikolojik drama filmi 'Black Bear'ın çekimlerinde tanışmıştı. Çiftin ilişkisi Temmuz 2025'te başladı ve Haziran 2026'da kırmızı halıyla resmileşti.