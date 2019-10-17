Magnezyum çok iyi kas gevşekliği sağlayan bir mineraldir. Kemiklerdeki magnezyum miktarı %60-65 arası, kaslarda ise; % 25 bulunur. Magnezyum; kemik zayıflığı, çarpıntı, kalp ve kas spazmı, kan şekeri dengesizliği, sürekli baş ağrısı için alınması gereken bir mineraldir.

Magnezyum İçeren Yiyecekler, Besinler ve Gıdalar

Magnezyum içeren yiyecekler bazıları listelenerek örnek almanız açısından verilmiştir. Ancak belli bir hastalık ya da ilaç kullananalar hekim tavsiyesi alarak tüketmeleri sağlık için gereklidir.

bazıları listelenerek örnek almanız açısından verilmiştir. Ancak belli bir hastalık ya da ilaç kullananalar hekim tavsiyesi alarak tüketmeleri sağlık için gereklidir. Kepek : Buğday kepeği ( 100 gr-611mg-5150 ),pirinç kepeği ( 781-2 katı)ve yulaf en zengin magnezyum kaynağı minerallerdir.

: Buğday kepeği ( 100 gr-611mg-5150 ),pirinç kepeği ( 781-2 katı)ve yulaf en zengin magnezyum kaynağı minerallerdir. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği ; kabak çekirdeği ( 100-515mg-%100 ),ay çekirdeği ( 100gr-% 81 ) magnezyum içerirler.

; kabak çekirdeği ( 100-515mg-%100 ),ay çekirdeği ( 100gr-% 81 ) magnezyum içerirler. Baharatlar : Magnezyum açısından kişniş, adaçayı, nane, fesleğen ve geyik otu zengin içerenlerdendir.

: Magnezyum açısından kişniş, adaçayı, nane, fesleğen ve geyik otu zengin içerenlerdendir. Keten Tohumu , susam ve tahin magnezyum açısından günlük ihtiyacı karşılamakta yardımcı olurlar. Keten tohumu ( 1 çorba kaşığı% 10 ),susam ( 1 çorba kaşığı %8 ) tahin ( 1 çorba kaşığı %15 )

, susam ve tahin magnezyum açısından günlük ihtiyacı karşılamakta yardımcı olurlar. Keten tohumu ( 1 çorba kaşığı% 10 ),susam ( 1 çorba kaşığı %8 ) tahin ( 1 çorba kaşığı %15 ) Badem ve Kaju : Badem (100 gram badem %72 ) Kaju ( 100gram %88 ) magnezyumun günlük ihtiyacını sağlar.

: Badem (100 gram badem %72 ) Kaju ( 100gram %88 ) magnezyumun günlük ihtiyacını sağlar. Kakao: özellikle kakao içeren çikolatadan bitter çikolata magnezyumun yarısından fazlasını karşılar.

Diğer Magnezyum İçeren Besinler:

Ispanak,

Pisi Balığı,

Şalgam

Karalahana

Hardal Bitkisi

Yeşil Fasulye Yaprakları

Siyah Fasulye,

Soya Fasulyesi,

Kılçıksız Buğday,

Barbunya,

Karabuğday,

Esmer Pirinç,

Yulaf,

Karides,

Ton Balığı,

Bezelye,

Pırasa ,

, Ahududu,

Domates,

Kuşkonmaz,

Brüksel Lahanası,

Mantar,

Brokoli,

Çilek ,

, Karpuz,

Rezene,

Kimyon,

Karanfil,

Acı Biber

Patlıcan,

Dereotu ,

, Mercimek

Muz

Magnezyum vücutta 300 biyokimyasal reaksiyon oluşturan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği bazı hastalıklarda ve durumlarda risk oluşmasına neden olur. Magnezyumun daha etkili alınması için sebzelerin çiğ tüketilmesi daha fazla alım sağlar. Yetişkinlerde günlük magnezyum miktarı; 360 mg civarıdır.