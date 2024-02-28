Magnolia tarifi: Muzlu, çilekli, elmalı magnolia nasıl yapılır?

Yemek dünyası, her damak tadına uygun bir lezzet bulabileceğiniz eşsiz bir yolculuğa davet ediyor. Bu sefer, tatlı krizlerinizi dindirecek, hafif ve lezzetli bir tatlı olan magnolia tarifleriyle karşınızdayız.

Malzemeler

Krem peynir veya labne

Toz şeker

Vanilya özütü veya vanilya özü

Krema veya süt

Muhallebi için kullanılacak toz veya mısır nişastası

Süt

Toz şeker

Vanilya özütü veya vanilya çubuğu

Yumurta sarısı (isteğe bağlı)

Çikolatalı veya vanilyalı bisküvi

Tereyağı veya margarin

Çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata

Çilek dilimleri, muz dilimleri veya elma dilimleri (tarife göre değişebilir)

Hindistancevizi rendesi veya fındık parçaları (isteğe bağlı)

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Magnolia Tatlısı Yapılışı

Magnolia tatlısını evde yapmak isteyenler için farklı meyve kullanım alternatifleri bulunur. Magnolia tarifi muzlu olabileceği gibi çilekli magnolia tarifi için yapmanız gereken tek şey meyve tercihini değiştirmektir. Mganolia tarifi elmalı olsun isteyenler burada da klasik magnolia tarifinde elma kullanabilir. İşte, magnolia yapılışı:

Krema Katmanı Hazırlığı:

Krem peyniri veya labneyi, toz şekeri ve vanilya özütünü bir kapta iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta krema veya sütü çırpın, iyice köpürene kadar çırpın.

Krema katmanı için hazırladığınız karışımı kremaya yavaşça ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Ardından buzdolabında bekletin.

Muhallebi Katmanı Hazırlığı:

Toz nişasta, süt, toz şeker ve vanilya özütünü bir tencerede karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında altını kısın.

Eğer kullanacaksanız, bir yumurta sarısını muhallebiye ekleyin ve iyice karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bisküvi Katmanı Hazırlığı:

Bisküvileri rondodan geçirerek toz haline getirin.

Eritilmiş tereyağını veya margarini bisküvi tozuna ekleyip karıştırın.

Servis kabının tabanına bisküvi karışımını yayın ve düzgün bir şekilde bastırın.

Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün ve düzgünce yayın.

Daha sonra krema katmanını ekleyin ve tekrar düzgünleştirin.

Buzdolabında en az 2-3 saat veya daha fazla süreyle iyice soğutun.

Servis yapmadan önce magnolianın üzerine taze çilek dilimleri yerleştirin.

İsteğe bağlı olarak çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata serpiştirin.

Hindistancevizi rendesi veya fındık parçaları ile süsleyerek servis edin.

Kremasız Magnolia Tatlısı Nasıl Yapılır?

Magnolia tarifi kremasız olur mu sorusu da kişiler tarafından aranılan tariflerden biridir. Magnolia tatlısı, kremasıyla enfes bir lezzet sunar ancak kremasız bir versiyonu da oldukça lezzetli olabilir. Kremasız magnolia tatlısı için öncelikle bisküvi tabanı hazırlanır. Bunun için bir paket bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirin ve eritilmiş bir miktar tereyağı veya margarin ile karıştırın. Karışımı, servis kabının tabanına bastırarak düzgün bir şekilde yayın ve buzdolabında bir süre soğumaya bırakın. Ardından, muhallebi katmanı için süt, toz şeker ve nişastayı bir tencerede karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın ve vanilya özütü ekleyin. Bu muhallebi karışımını bisküvi tabanının üzerine dökün ve tekrar buzdolabında soğumaya bırakın. Muhallebi katmanı iyice soğuduğunda, üzerine dilimlenmiş çilekler veya istediğiniz başka bir meyve ekleyerek servis edebilirsiniz. Üzerini çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata ile süsleyerek, kremasız magnolia tatlısınızı servis edebilirsiniz.

Magnolia Tatlısı Püf Noktaları