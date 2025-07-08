MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NEDİR?

Çekilişte her dönem için 10 kişi 300.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir.

Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir.

ATM’lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. Yüklenen bakiyelerin 31.03.2026 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Kampanya süresince toplamda 9.000.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı verilecektir.