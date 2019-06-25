İstanbul'un Kartal ilçesinde sokakta yürürken tacize uğrayan genç kızı mahalle halkı kurtardı. Genç kızın çığlıkları üzerine kaçmaya başlayan tacizciyi mahalleli yakalayıp linç etmek istedi.

DHA'nın haberine göre iğrenç olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru yürüyen 25 yaşındaki D.Y. adlı genç kız, site içinde yürürken arkasından sessizce yaklaşan Pakistan uyruklu bir kağıt toplayıcısı yaklaştı ve öperek taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine genç kız çığlıklar atarak yardım istedi. Kağıt toplayıcısı genç kızın çığlığı üzerine el arabasını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

500 METRE KAÇABİLDİ

D.Y.'nin çığlığını duyan mahalle sakinleri kaçan tacizcinin peşine düştü. Vatandaşlar kaçan tacizciyi motosikletle, otomobille ve yaya olarak kovalamaya başladı. Saldırgan olay yerinin 500 metre uzaklığında bir sokakta yakalandı. Mahalle sakinleri kağıt toplayıcısını darp etmeye başladı. Saldırgan, mahalle sakinlerinin ellerinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalle sakinleri kuaförde de tacizciyi darp etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tacizci kişiyi kuaför dükkanından çıkartırken vatandaşlar tacizciye tekrar saldırdı. Polis, vatandaşların saldırısına engel oldu ve kağıt toplayıcısını polis otosuna bindirerek Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

ANNE İSYAN ETTİ

D.Y'nin annesi Z.Y., yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "Ben yıllardır burada yaşıyorum. Kızım 25 yaşında, bu mahallede doğdu, büyüdü. Aynı mahallede aynı sokakta. Ama öyle şeyler yaşandı ki, tarifi mümkün değil. Kendi mahallemizde geçemez hale geldik. Gündüz vakti saat 2'de, 3'te bu çok kötü bir durum. Bunlara bir çare bulunsun. Biri de burada yanı başımızda. Şimdi ben buna nasıl güvenip gece markete gideceğim. Çocuğum gitse ben nasıl güveneceğim, geçip gideceğim. Can güvenliği yok. Benim kızıma yoldan geçerken saldırıp kafasına bir şeyle vurup bayıltıp o torbanın içine koyup götürebilirdi. Ya da kesici bir aletle öldürebilirdi. Canını acıtabilirdi. Ölümle sonuçlanabilirdi. Hiç kimse ilgilenmiyor. O kadar insanlar başı boş ki. Tarifi mümkün değil. Buramıza kadar gerçekten geldi. Artık yeter. Şikâyetçiyiz sonuna kadar. Ben yaşadım başkaları yaşamasın, bu kadar ucuz atlatılmayabilir. Lütfen bunlara bir çare bulunsun. Ya sahiplensinler sokaktan toplasınlar bu insanları. Ya ülkeden atsınlar" dedi.

'YAKALADIK VE POLİSE TESLİM ETTİK'

Genç kızın çığlıkları üzerine yardıma koşan sitenin güvenlik görevlisi Selçuk Öksüz, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Sitemize kağıt toplamak İçin girdi şahıs. Çıkmaz sokağımız orası, o anda komşumuzun çocuğu herhalde Kartal'a gidiyordu. Kıza sarkıntılık yapmış, taciz etmiş çocuğu. Biz kız çığlığı üzerine koştuk. Şahıs arkadan kaçtı. Biz de peşine düştük. Aşağı mahallede yakaladık. Polise teslim ettik."

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Pakistan uyruklu kağıt toplayıcısının genç kızı taciz etmesinin ardından sokak üzerinde koşarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplayıcısının sokak üzerinde koştuğu, ardından mahalle sakinlerinin motosiklet ve otomobile binerek tacizcinin peşinden gittiği görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.