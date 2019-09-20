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Mahalleyi ayağa kaldıran taciz olayında yeni gelişme

DHA

Adana'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen A.K. (15),çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada A.K.'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 37 farklı suçtan kaydı bulunduğu bildirildi.

Adana

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili 19.09.2019 tarihinde yapılan açıklamaya ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayla ilgili güvenlik birimlerimizce yapılan tahkikat sonucunda; 15 yaşında A.K isimli şahsın 01.07.2004 Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Teşhis edilen şüpheli şahsın 37 adet değişik suçtan kaydının bulunduğu anlaşılmış olup, şahıs güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek İlimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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