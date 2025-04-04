Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden yeniden hastaneye sevk edildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem yaptığı açıklamada, "İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre de Polat'ın cezaevinin içerisindeki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Buna göre savcılığın talimatıyla izinli olan doktorların da çağrılmasıyla, cezaevinin içerisindeki sağlık kuruluşunda doktorların toplandığı belirtildi. Saat 10.00 itibariyle doktorların Mahir Polat'ın durumunu değerlendirmek üzere kendisini muayene edeceği öğrenildi.

Kurulda Polat'ın dışarıda tedavisinin devam etmesi yönünde bir rapor hazırlanması halinde de pazartesi itibariyle Polat'ın Adli Tıp Kurumu'ndan bu kez bir rapor alması gündeme gelebilir. Düzenlemelere göre ya Adli Tıp Kurumu'nun onayladığı doktorların rapor vermesi ya da Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor alınması gerekiyor. Buna göre rapor alınması ve doktorların onaylaması halinde de Polat'ın adli kontrolle serbest kalacağı ve tedavisinin dışarıda devam edeceği öğrenildi.