CİNAYETİ CEP TELEFONUNA NOT ALMIŞ

İddianamede, Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem, şu an yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var; ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen; beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu yer aldı.

"KOLUNDAN TUTTUM, ARBEDEDE YERE DÜŞTÜK"

İddianamede, Furkan Zıbıncı'nın polis ve savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Birlikte gittikleri apartta alkol aldıkları Şebnem Şirin'in evlenip, hamile kalmak istediğini ancak kendisinin bunu reddetmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Zıbıncı'nın ifadesinde "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Şebnem'i kolundan tuttum, arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi.

Zıbıncı'nın olayın ardından cinayeti, babasına itiraf ettiği de iddianamede yer aldı. Dava, 30 Eylül'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verirken, takdir indirimi de uygulamadı.

"TASARLAYARAK İŞLEMEDİĞİ KANAATİNE VARMIŞMIŞTIR"

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Heyetin tasarlayarak öldürme yönünde yaptığı değerlendirmede; Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i tasarlayarak öldürmesine ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtildi. Zıbıncı'nın olay gününde önce Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediğine dikkat çekildi. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın suça konu olaydan saatler öncesinde yaşandığı vurgulandı.

Zıbıncı'nın Şirin'i öldürdükten sonra intihar etme kararını olay günü yaşanan tartışma neticesinde mi yoksa olay gününde mi verdiği hususunda şüpheli kalındığına da dikkat çekilerek, "Bu itibarla sanığın öldürme kararını önceden verdiğinin her türlü şüpheden uzak delille ortaya koyulamadığı anlaşıldığından öldürme eylemini tasarlayarak işlemediği kanaatine varılmıştır" denildi.