3 yaşından beri amcası büyütmüştü

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, DEAŞ'lı teröristler 29 Ocak 2017'de saldırı düzenledi. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu. Elmacı İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

HİKAYESİ YÜREK BURKTU



Törenden sonra ise şehit Ayhan Elmacı'nın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Şehit uzman çavuş, küçük yaşta öz annesi Cennet Özgüleç tarafından terk edilince baba Salim Elmacı ikinci evliliğini yapmıştı. Salim Elmacı, oğlu Ayhan'ın kimliğine de annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz'ın adını yazdırmıştı. Ancak Elmacı, 2006'da Zerrin Yılmaz ile de ayrıldı. Ayhan Elmacı'ya 3 yaşından itibaren babaannesi ve dedesi ile amcası Ali Elmacı baktı.

TAZMİNAT KAVGASI



Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı şehit düştükten bir ay sonra ise, şehidin tazminat ve maaşı öz ve üvey anneler arasında tartışmaya neden oldu. İki anne şehit maaşı ve tazminatını almak için davalık oldu. Annelerin davalık olmaları üzerine Genelkurmay şehit tazminatı olan 123 bin lirayı dava sonuçlanıncaya kadar kimsenin hesabına yatırmadı.

VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI



Bu arada şehidin arkadaşları, İzmir'e amca Ali Elmacı'ya başsağlığı için geldi. Suriye'de şehit Ayhan Elmacı ile birlikte savaşan askerler, amca Ali Elmacı'ya, "Ayhan vasiyetname imzaladı, onu Genelkurmay'a sorun" dedi. Bunun üzerine amca Elmacı, Genelkurmay'a dilekçe yazarak Ayhan Elmacı'nın bıraktığı vasiyetnameyi sordu.

"VARİSİM AMCAM"



Yapılan başvuru üzerine Genelkurmay, şehit Ayhan Elmacı, Suriye'ye gitmeden önce imzaladığı verasetnamenin fotoğrafını amca Ali Elmacı'ya gönderdi. Genelkurmay'ın gönderdiği, "4598 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince ölümü halinde asker personelin ailelerine yapılacak yardımın vekâletnamesi" başlıklı verasetnamede, şehit Elmacı'nın "Ölümüm halinde 4598 sayılı kanun gereğince yardımın varisim Ali Elmacı'ya yapılmasını arz ederim" ifadesi yer alıyordu.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI AÇTI



Bunun üzerine amca Ali Elmacı, avukatı Melis Nur Yeter ile birlikte Genelkurmay'a başvurarak şehit tazminatının ortaya çıkan bu vasiyetname belgesi nedeniyle kendisine verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak Genelkurmay mahkeme sonucu olmadan tazminatı veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine Ali Elmacı vasiyetnamenin açılması davası açtı. Elmacı'nın yaptığı başvuru üzerine dava kabul oldu ve vasiyetname açıldı, vasiyetnamede yazılanlar ilgili birimlere tebliğ edildi. Bunun üzerine şehit Ayhan Elmacı'nın babası ve öz annesi vasiyetname iptali davası için başvuruda bulundu ancak reddedildi.

İLK KEZ MİRASÇI DIŞINDA BİRİNE VERİLDİ



Ali Elmacı'nın avukatı Melis Nur Yeter verilen kararla birlikte ilk defa yasal mirasçı dışında birine şehit tazminatının verildiğini belirtti. Avukat Yeter, "Davanın kazanılması ile birlikte Ali Elmacı'nın şehit tazminatı olan 123 bin lira Genelkurmay tarafından yatırıldı. Şehit maaşının da Ali Elmacı'ya verilmesi için SGK'ya davayı açtık" dedi.

3 YAŞINDAN BERİ BEN BÜYÜTTÜM

Şehit olan Ayhan Elmacı'ya 3 yaşından beri kendisinin büyüttüğünü belirten Ali Elmacı, "Ayhan'ı öz annesi bırakıp gidince babası da başkası ile evlendi. Annesi babası hiç bakmadı. Ayhan'ı 3 yaşından beri ben büyüttüm. Öz ve üvey annesi Ayhan'ı şehit olana kadar hiç sormadı. Şehit maaşı için de SGK'ya dava açtık" dedi.