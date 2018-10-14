SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hatalı akademik dil sınavı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Mahkeme: Üniversitenin dil sınavı yanlışlarla dolu

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin açtığı akademik İngilizce sınavı mahkemelik oldu. Sınavın cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğuna hükmeden mahkeme, ders gibi bir karar verdi

14.10.2018 - 07:08 | Güncelleme: Genel

TED Koleji mezunu ve üst düzey İngilizce bilen Osman Murat Kalaycı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nce açılan Yardımcı Doçentlik sınavında 60 puan alınca yargıya başvurdu. Yargı, Kalaycı’yı haklı buldu, üniversitenin sınava ilişkin cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğuna hükmetti. Mahkeme kararından sonra sınavda başarılı sayılanların durumunun ise üniversite ve YÖK tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

REKTÖRLÜK İTİRAZI REDDETTİ

Dava dosyasına göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, yardımcı doçentlik için 21 Ağustos 2017’de, “yabancı dil sınavı” açtı. Kalaycı, sınavda 60 puan alarak başarısız oldu. Kalaycı, “Sınav sonucunda başarısız sayılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, TED Ankara Koleji mezunu olduğu, yabancı dil sınavında 80 sorudan 73’ünü doğru yaparak A aldığını, bu sınavda başarısız olmasının mümkün olmadığını” gerekçe göstererek rektörlüğe itirazda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre rektörlük, “Sınavda herhangi bir maddi hataya rastlanılmadı” diyerek itirazı reddetti. Kalaycı, bunun üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi, sınavın incelenmesi için bilirkişi heyeti atadı. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda karar veren İdare Mahkemesi, sınav ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verirken, karar metninde ise üniversitenin hazırladığı cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğuna vurgu yaptı. Mahkeme kararında özetle şöyle denildi:

"KELİME-GRAMER ÖRTÜŞMÜYOR"

“İngilizce’den Türkçe’ye çeviriye ait cevap anahtarının kabul edilemeyecek hatalarla dolu olduğu ve bire bir çeviriyi oluşturmadığı, İngilizce metinde yer alan birinci cümlenin cevap anahtarında verilen çevrisinin cümle içeriği anlam-kelime-gramer olarak örtüşmediği, ikinci cümlenin çevirisinin cevap anahtarıyla uyuşmadığı, üçüncü cümlenin çevirisinin ise cevap anahtarında hiç yer almadığı, 5’inci cümlenin cevap anahtarında verilen çevriyle ilgili olmadığı, cevap anahtarında bulunan bazı ifadelerin İngilizce metinde hiç yer almadığı, sınavın hangi kriterlere dayanılarak değerlendirildiği konusunda herhangi bir belge veya tutanağa rastlanılmadığı, davacıya ait cevap kağıdına takdir edilen notun ölçme, değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı...”

"60 DEĞİL 90 ALMASI GEREKİRDİ"

Mahkeme kararında, “Terminolojiyi doğru kullanma ve gramer kurallarına uyma açısından bakıldığında davacının İngilizce-Türkçe çeviri sınavında 90, Türkçe-İngilizce çeviri sınavında 75 ve ortalama olarak 83 puan alarak başarılı sayılması gerektiği” sonucuna varıldı. Sınava giren 60 kişiden 16’sının başarılı sayıldığı öğrenildi. Üniversitenin mahkemeye sunduğu savunmada ise “Sınav ve sınav cevaplarının herhangi bir maddi hata taşımadığı, söz konusu davacı olan kişinin cevap anahtarıyla sınav kurulunca hazırlanan cevap anahtarının uyuşmadığı, cevap anahtarıyla karşılaştırılıp kişinin bu puanı aldığı ve başarısız olduğunun görüldüğü” kaydedildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X