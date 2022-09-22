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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları!

Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisinin 2. sezon oyuncuları sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dizinin hayranları, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte detaylar...

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  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    Fox TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Mahkum'un yeni sezon oyuncuları ilgili araştırmalar artmış durumda. Dizinin hayranları için, bu akşam 26. yeni bölümü yayınlanacak Mahkum'un 2. sezon oyuncularını bir araya getirdik...
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    MAHKUM OYUNCULARI

    Onur Tuna (Fırat Bulut)

    Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

    Melike İpek Yalova (Büge)

    Hayal Köseoğlu (Sasha)
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    YENİ OYUNCULAR 

    Cem Söküt (Fukara)

    Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu)

    Seda Türkmen (Ayşe)

    Gökçe Eyüboğlu (Giryan)
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    Mine Kılıç (Defne)

    Nazlı Bulum (Eylül)

    Mehmet Bozdoğan (Mami)

    Sarp Aydınoğlu (Zeyat)
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    MAHKUM DİZİSİ KONUSU 

    Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. 
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.
  • Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mahkum'un yeni oyuncuları! Mahkum dizisi oyuncu kadrosu

    Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

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