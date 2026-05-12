        Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan'dan para tekvandoda altın madalya!

        Milli para tekvandocular Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:49 Güncelleme:
        Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan altın madalya aldı.

        Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, para tekvandoda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyaya yükseldi.

        K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyon Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı.

        İsrailli rakibini üstün oyunla 2-0 mağlup eden Mahmut, altın madalyaya ulaştı. Mahmut şampiyonluğu tatamide Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

        Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5. altın madalyasını elde etti.

        GAMZE ÖZCAN'DAN 6. ŞAMPİYONLUK

        K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6. kez altın madalya kazandı.

        Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

        Milli sporcu Avrupa'da 6. kez şampiyonluk yaşadı.

        MERYEM BETÜL ÇAVDAR'DAN GÜMÜŞ MADALYA

        Milli sporcu Meryem Betül Çavdar, kürsünün ikinci basamağına çıktı.

        K44 kadınlar 52 kiloda milli sporcu, seribaşı olarak yarı finalden başladığı şampiyonada Gürcistan'dan Mariam Niniashvili'yi yenerek finale yükseldi.

        Finalde Gürcistan'dan Ana Aparidze'ye 2-0 yenilen Meryem, Avrupa ikincisi oldu.

        TUANA ÇELİK'TEN BRONZ

        Milli para sporcu Tuana Çelik, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

        Tuana, K44 kadınlar 57 kiloda çeyrek finalde İrlanda'dan Keira Forsythe’yi yendi. Yarı finalde bir diğer milli sporcu Gamze Özcan'a yenilen Tuana Çelik, şampiyonayı bronz alarak kapattı.

        Öte yandan K44 kadınlar 52 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 63 kiloda Haktan Keskin, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

