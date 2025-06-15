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        Haberler Magazin Mahmut Orhan'dan anlamlı davranış: Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım - Magazin haberleri

        Mahmut Orhan'dan anlamlı davranış

        DJ Mahmut Orhan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle lise balosuna katılamayan bir öğrenci için harekete geçti. Orhan, "Eğer kendisi de isterse, yaşadığı şehirde ya da okulunda ona özel bir gün düzenlemek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:54
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        Mahmut Orhan'dan anlamlı davranış
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        DJ Mahmut Orhan, bu kez sosyal medyada yaptığı anlamlı bir paylaşımla gündeme geldi. Orhan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle lise balosuna katılamayan bir öğrenciyi duyunca, çareyi takipçilerine seslenmekte buldu.

        "ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

        Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz günlerde, baloya yalnızca maddi yetersizlikler yüzünden katılamayan bir kız kardeşimiz olduğunu öğrendik. İki gündür ulaşmaya çalışıyoruz ancak henüz bir iz bulamadık. Son çare olarak buraya yazmak istedim. Her onu tanıyan bir yakını, arkadaşı ya da ailesinden biri bu mesajı görürse ve bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Eğer kendisi de isterse, yaşadığı şehirde ya da okulunda ona özel bir gün düzenlemek istiyorum. Ben de küçükken benzer duygular yaşadım. Bu yüzden elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.

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