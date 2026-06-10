Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yer sofrası paylaşımı - Magazin haberleri

        Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yer sofrası paylaşımı

        Mahmut Orhan'ın bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Daria Yakubchik, DJ aşkıyla yer sofrasında gözleme yiyip limonata içtikleri anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 18:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yer sofrası paylaşımı

        Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir’in Kürse köyünde verdiği konserin ardından İstanbul’daki performansıyla da hayranlarıyla buluştu.

        Her iki konserde dinleyicilere sarma ikram eden Orhan’a, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik eşlik etti.

        "HÂLÂ PAYLAŞACAK ŞEYLER VAR"

        Konser maratonundan kareler paylaşan Iakubchik, yer sofrasında Mahmut Orhan ile gözleme yiyip limonata içtikleri bir fotoğrafı, "Bu iki günde o kadar çok sıcak an yaşadık ki, hâlâ paylaşacak şeyler var" notuyla yayımladı.

        REKLAM

        Rus model ayrıca, üzerinde "Sultan Mahmut Orhan'ın kız arkadaşı" yazılı tişörtle verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım

        Adana'da, 27 yaşındaki Nursel S.'yi, evinin önünde bıçaklayan şüpheli 28 yaşındaki Ramazan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi. (IH...
        #Mahmut Orhan
        #Daria Iakubchik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez