Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti
Mahmut Tuncer, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen arkadaşı 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan'ı ziyaret etti
Kahtalı Mıçe, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında iki kitle bulunduğunu ve bu nedenle kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtmişti.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, zor günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmayarak ziyaret etti.
Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, Instagram