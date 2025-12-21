Habertürk
        Mahmut Tuncer: Şaka yaptım

        Mahmut Tuncer: Şaka yaptım

        Mahmut Tuncer'in kendi hayat hikâyesini anlatacak bir filmde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istemesinin bir şakadan ibaret olduğunu söyledi

        Giriş: 21.12.2025 - 18:23 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:23
        "Şaka yaptım"
        Mahmut Tuncer'in kendi hayat hikâyesini anlatacak bir filmde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istemesi, aslında tamamen sanatçının kendine has mizah anlayışının bir ürünüydü. Bu açıklama ilk duyulduğunda magazin dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratsa da Tuncer kısa süre sonra konuya açıklık getirerek bunun sadece bir şakadan ibaret olduğunu belirtti.

        Olayın özü, bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen soruya verdiği absürt ve beklenmedik cevaba dayanıyor. Ciddi bir biyografi filminde genellikle fiziksel benzerlik aranırken, Tuncer'in tam zıttı bir profili, yani Türkiye'nin en popüler kadın oyuncularından birini önermesi durumu tamamen komedi boyutuna taşıdı. Tuncer daha sonra yaptığı açıklamalarda, ortamı neşelendirmek ve insanları gülümsetmek için böyle bir espri yaptığını, Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğunu takdir ettiğini ancak gerçek bir projede elbette böyle bir eşleşmenin söz konusu olmayacağını ifade etti.

        #Mahmut Tuncer
        #serenay sarıkaya
        #Hayat
