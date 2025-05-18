Mahmut Uslu'dan seçim kararı açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından açıklama yaptı.

Uslu, eylül ayındaki seçim kararına tepki gösterdi ve imza kampanyasına destek vereceğini söyledi.

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.

Diğer yandan dün akşam (cumartesi) Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."