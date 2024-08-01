Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl sonra halk konseri verecek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Etiler'deki bir dönerci çıkışında görüntülendi. Kırmızıgül, gazetecilerle sohbet etti. Ağustos sonunda sete çıkacaklarını belirten Kırmızıgül, "Cuma günü Bodrum, cumartesi günü Çeşme'de sahnem var. Bu tempoyu bir şekilde idare edeceğim. Çalışmadan başarı elde edemiyoruz maalesef. Diziden dolayı da biraz azalttık şu an sahneleri. Diziye yöneldim biraz da. İnsanlar her gün sahneye çıkmamı istiyor, ben 7 gün de çıkarım sahneye ama şimdi biraz diziye yöneldik. Biz aslında yazın tam bu mevsimde çekmek istiyorduk dizimizi ve güzel denk geldi bizim için de," dedi.