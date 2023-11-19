Mahsun Kırmızıgül: Aşk hayatım yok

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"Bu gece çoğunlukla slow şarkılar okuyacağım" diyen Kırmızıgül "Ortadoğu'da ölen küçük çocuklar için okuyacağım, yaşlı insanlar için okuyacağım" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül ayrıca "Şiddetin nereden, nasıl geldiği önemli değil. Çocukluğumdan beri şiddet uygulayan herkesin karşısında oldum. Ben kalem tutan insanları, silah tutan insanlara her zaman tercih etmişimdir” dedi.

Yeni bir şarkı çıkarma hazırlığında olduğunu da aktaran Mahsun Kırmızıgül, "'Prestij Meselesi' filmi çok şanssız bir döneme denk geldi ama ben yaptığım filmden çok memnunum çok da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hem yapımcılık hem de oyunculuk yapan Mahsun Kırmızıgül, muhabirlerin "Yapımcılar sosyal medya hesapları takipçi sayısı yüksek isimleri oyuncu kadrosuna katıyorlar siz buna katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Hayır, yok ama ben filmde insanları bilmiyorum. Senaryo yazarken bir karakter yaratıyorsunuz yönetmen olarak o karakteri oynayacak oyuncu çok önemli çünkü o karakter çökerse o film çökebilir" diyerek cevap verdi.