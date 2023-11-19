Mahsun Kırmızıgül: Aşk hayatım yok
Mahsun Kırmızıgül, mekânda sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Kırmızıgül'e "Aşka küstünüz mü?" diye sorulması üzerine "Hayır küsmedim, bütün insanların aşka ihtiyacı var ama ben aşkımı kızımla yaşıyorum" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, bir mekânda sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, "Benim için bu akşam çok buruk bir akşam, yakın dostum Metin Uca’yı kaybettik onun üzüntüsü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN SLOW ŞARKILARIMI ONUN İÇİN OKUYACAĞIM"
Mahsun Kırmızıgül, daha sonra "Metin Uca ile beraber söyledikleri türküyü bugün de sahnede söyleyecek misiniz?" sorusunu da "Bugün onun için okuyacağım. Bütün slow şarkılarımı onun için” diyerek cevapladı.
"SENİ HER DAİM SEVECEĞİZ"
Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından kızı Lavin'in Metin Uca ile çekildiği bu fotoğrafa "Kızım ile ben seni unutmayacağız. Metin Uca seni her daim seveceğiz. Gittiğin yerdeki sevdiklerimize selam söyle" notunu düşmüştü.
"Bu gece çoğunlukla slow şarkılar okuyacağım" diyen Kırmızıgül "Ortadoğu'da ölen küçük çocuklar için okuyacağım, yaşlı insanlar için okuyacağım" ifadelerini kullandı.
Mahsun Kırmızıgül ayrıca "Şiddetin nereden, nasıl geldiği önemli değil. Çocukluğumdan beri şiddet uygulayan herkesin karşısında oldum. Ben kalem tutan insanları, silah tutan insanlara her zaman tercih etmişimdir” dedi.
Yeni bir şarkı çıkarma hazırlığında olduğunu da aktaran Mahsun Kırmızıgül, "'Prestij Meselesi' filmi çok şanssız bir döneme denk geldi ama ben yaptığım filmden çok memnunum çok da mutluyum" ifadelerini kullandı.
Hem yapımcılık hem de oyunculuk yapan Mahsun Kırmızıgül, muhabirlerin "Yapımcılar sosyal medya hesapları takipçi sayısı yüksek isimleri oyuncu kadrosuna katıyorlar siz buna katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Hayır, yok ama ben filmde insanları bilmiyorum. Senaryo yazarken bir karakter yaratıyorsunuz yönetmen olarak o karakteri oynayacak oyuncu çok önemli çünkü o karakter çökerse o film çökebilir" diyerek cevap verdi.
"AŞKA KÜSMEDİM"
Son olarak Mahsun Kırmızıgül'e özel hayatıyla ilgili "Aşka küstünüz mü?" sorusu yöneltildi. Kırmızıgül, bunun üzerine "Hayır küsmedim, bütün insanların aşka ihtiyacı var ama ben aşkımı kızımla yaşıyorum" ifadelerini kullandı.