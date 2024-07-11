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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: İranlı kadınların yanındayım

        Mahsun Kırmızıgül: İranlı kadınların yanındayım

        Mahsun Kırmızıgül, İran'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Nusret Pezeşkiyan kazanmasının ardından, "İranlı kadınların yanındayım" başlıklı bir gönderi yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:23
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        Geçtiğimiz aylarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesinden sonra yapılan seçimde yeni cumhurbaşkanı Nusret Pezeşkiyan olmuştu.

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        Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından İranlı kadınların yanında olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

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        Mahsun Kırmızıgül; "İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım. Bizi doğuran, amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız." şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram, AA, DepoPhoto

        #Mahsun Kırmızıgül
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