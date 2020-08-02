Maicon’u Al-Nassr Kulübü’ne satıp transfere bütçe yaratan ve FFP’ye takılmamak için uğraşan Galatasaray yönetimi, bütçeyi artırmak istiyor. Sezon bittikten sonra satış listesine konulan Younes Belhanda’yla da bir an önce yollarını ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Faslı oyuncunun menajerinden gelecek haberleri bekliyor.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Belhanda için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Cengiz yönetimi, Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan menajerine elini çabuk tutmasını söyledi. Teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine 12 Ağustos’ta başlayacak sezon başı kampına öncelikli transferleri yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın, yakın zamanda Belhanda’yı da satacakları öğrenildi.