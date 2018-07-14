Maddi olarak sıkıntılı süreçten geçse de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un her konuda anlaştığı İranlı stoper Majid Hosseini'de vergi borcu sıkıntısı çıktı. 22 yaşında ve 1.83 metre boyundaki savunmacının ayrıldığı Esteghlal FC’den bir miktar alacağı olduğu ve bu alacağının vergisini ödemesi gerektiği öğrenildi.

PAZARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR

Ödemeyi yurt dışına çıkarken yapması gereken Hosseini’nin bu yüzden Türkiye’ye gelemediği ifade edildi. Bu durumu öğrenen Trabzonsporlu yetkililerin Hosseini’nin vergi borcunu ödeyip bu transferi bitirmek üzere harekete geçtiği ifade edildi. İranlı defansın bu sorunun çözülmesi halinde pazartesi günü Trabzon’da olması bekleniyor.