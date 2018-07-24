Fanatik'in haberine göre, Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, İran Ligi ekiplerinden İstiklal’in başarılı oyuncusu Majid Hosseini’yi hedefleri arasına almıştı. 22 yaşındaki futbolcu için uzun süredir girişimlerini sürdüren Fırtına, önceki akşam kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak transferi duyurmuştu.
Transferi, “Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini’nin İstiklal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC’ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur” sözleriyle açıklayan Bordo- Mavililer’in, başarılı futbolcuyu bu hafta içerisinde Trabzon’a getirmesi bekleniyor.
BAŞARIYLA MÜCADELE ETTİ
İran Futbolu’nun son yıllardaki en başarılı isimleri arasında yer alan Majid Hosseini, ülkesinin en büyük kulüplerinden biri olan İstiklal’de son 2 sezonda başarıyla mücadele etmişti. Son olarak geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapan genç futbolcu, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da sergilediği başarılı performansla göz doldurmuştu. Dev turnuvada 2 grup karşılaşmasında görev yapan Hosseini, Portekiz mücadelesindeki etkili performansıyla dikkat çekmişti. Maç boyunca Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’yla sık sık karşı karşıya gelen Hosseini, rakibine zor anlar yaşatarak alkış toplamıştı.
İTİRAZ GELDİ AMA...
Trabzonspor’un Hosseini transferini açıklamasanın ardından oyuncunun eski kulübü İstiklal’den karşı atak geldi. Başarılı savunmacının sözleşmesindeki buy-out maddesinin kullanılarak transferin bitirilmesine tepki gösteren İran temsilcisi, konuyu FIFA’ya taşıyabileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından devreye giren Trabzonspor Kulübü’nün, İstiklal Kulübü’yle görüşüp anlaşmazlığı FIFA’ya taşınmadan bitirmeyi hedeflediği bildirildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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