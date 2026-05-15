        Haberler Gündem Güncel Makedon Kulesi haziranda açılıyor | Son dakika haberleri

        Makedon Kulesi haziranda kapılarını açıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi'nin (Makedonya Saat Kulesi) gelecek ay açılmasının planlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

        Sezer, yapıyı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı, kulenin terasına çıkarak kenti panoramik olarak seyretti.

        Vali Sezer, gazetecilere Makedon Kulesi'nin Edirne'nin simge ve önemli yapılarından biri olduğunu söyledi. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan ve hepsinden izler taşıyan yapının Edirne'ye ve ülkeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Sezer, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarda artık sona geldik. Son bir ay içerisinde toparlanacak ve inşallah önümüzdeki ay ziyaretçilere açmayı düşünüyoruz" dedi.

        Panoramik bir görüntü sunan ve dört kattan oluşan kulede, her döneme ait kitabelerin yer aldığını vurgulayan Sezer, kulenin, ziyaretçilerine seyir zevki sunacağını kaydetti.

        Kulenin, Edirne'nin tanıtımı açısından son derece önemli olacağını ifade eden Sezer, "Buzhane olarak kullanılan alan bir taraftan şapel, bir taraftan seramik atölyeleriyle beraber bir açık hava müzesi de Edirne'mize kazandırılmış oldu. Tarihi yapıların ihya edilmesi her zaman güzel ama yıllardır bu şekilde atıl kalan ve kendi hüviyetine kavuşmayı bekleyen böyle bir tarihi yapının ziyaretçilere açılması çok önemli ve çok kıymetli" diye konuştu.

        Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgelerinden biri olarak biliniyor. Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı.

        Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı. Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002-2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi. Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, Edirne’nin tarihsel mirasını yansıtan önemli bir ziyaret noktası olarak yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
