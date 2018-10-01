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Makedonya'daki tarihi referanduma yetersiz katılım

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan referandumda kullanılan oyların yüzde 98'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre katılım yüzde 36,8 seviyesinde kaldı. Sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı

01.10.2018 - 02:48 | Güncelleme: AA

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumunda oyların yüzde 98'i sayıldı. AA'nın haberine göre; resmi olmayan sonuçlara göre katılım yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı.

Başarılı olabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gereken referandumda, katılım oranı yüzde 36,8'de kaldı.

DİK Başkanı Oliver Derkovski, düzenlediği basın toplantısında, en kısa zamanda resmi olmayan sonuçları bütünüyle açıklayacaklarına inandığını belirterek, resmi sonuçların ise gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

 

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