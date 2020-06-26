Altın fiyatları bugün ne kadar?

HABERTURK.COM

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, B segment modeli Rio'nun makyajlı yeni versiyonunu tanıttı. Tasarımı ve teknik özellikleri elden geçirilen otomobilin, donanım özelliklerinin de yenilendiği açıklandı.

Bu kapsamda, şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta çarpışma önleme asistanı da dahil yeni sürüş destek ve güvenlik sistemleri ile Rio'nun alınabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, makyajlanan Rio, Temmuz ayında Avrupa'yla birlikte Türkiye yollarında olacak.

Geçtiğimiz aylarda 'Plan S' stratejisini açıklayan Kia, elektrikli araç pazarında etkin rol alacağını ve 2021 yılı itibarıyla her modeli için elektrikli (hibrit, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli) bir alternatif sunacağını duyurmuştu.