Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMakyajlı Kia Rio Temmuz'da Türkiye'de satışa çıkacak - haberler
ABONE OL

Makyajlı Rio Temmuz'da Türkiye'de satışa çıkacak

Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın B segment modeli Rio, dördüncü neslinin makyajlanan yeni versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Tasarımı elden geçirilen otomobile, makyaj ile birlikte yeni donanımların da eklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, makyajlı Rio Temmuz ayında Türkiye yollarına çıkacak

Makyajlı Kia Rio
HABERTURK.COM

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, B segment modeli Rio'nun makyajlı yeni versiyonunu tanıttı. Tasarımı ve teknik özellikleri elden geçirilen otomobilin, donanım özelliklerinin de yenilendiği açıklandı.

Bu kapsamda, şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta çarpışma önleme asistanı da dahil yeni sürüş destek ve güvenlik sistemleri ile Rio'nun alınabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, makyajlanan Rio, Temmuz ayında Avrupa'yla birlikte Türkiye yollarında olacak.

Geçtiğimiz aylarda 'Plan S' stratejisini açıklayan Kia, elektrikli araç pazarında etkin rol alacağını ve 2021 yılı itibarıyla her modeli için elektrikli (hibrit, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli) bir alternatif sunacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi açıklaması
OTOMOBİLSıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?
Waymo ve Volvo'dan sürücüsüz araç işbirliği - haberler
OTOMOBİLBirlikte sürücüsüz araç geliştirecekler
Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir? Skoda Kodiaq 2020 fiyatı ne kadar?
OTOMOBİLSkoda Kodiaq özellikleri nelerdir?
Opel Mokka'nın ikinci nesli ortaya çıktı - haberler
OTOMOBİLArtık elektrikle yol alacak!
Brisa'nın yeni Genel Müdürü Haluk Kürkçü oldu
OTOMOBİLBrisa'ya yeni genel müdür
Aston Martin DBX yıl içinde Türkiye'de satışa çıkacak
OTOMOBİLTürkiye'de 2 ayda 7 Aston satıldı
Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2020 Sıfır araçlarda ÖTV detayları
OTOMOBİLSıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?
FCA'ya 6.3 milyar euroluk korona kredisi - haberler
OTOMOBİL6.3 milyar euro 'korona' desteği aldı
1 milyon robot taksi ile hizmet verecek - haberler
OTOMOBİL1 milyon robot taksi ile hizmet verecek
Volkswagen'in Europcar'ı almak istiyor - haberler
OTOMOBİLVW kiralama işine geri dönüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X