Malatya cuma saati

Cuma namazı Müslümanlar için farz olan bir namazdır. Cuma günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaza cuma namazı denir. Malatya cuma namazı saat kaçta? Malatya cuma ezanı saat kaçta okunacak? gibi sorular merak edilen konular arasında. Diyanet tarafından il il ezan saatleri yayınlandı.

MALATYA CUMA NAMAZ SAATİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 03:48:00 05:21:00 12:29:00 16:16:00 19:26:00 20:53:00

Cum'a Arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. Sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. Bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. Cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir .

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazının farziyyeti Kitab, sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Cum'a sûresinin dokuzuncu âyetinde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmağa koşun; alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. "

Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları

Cuma namazı; namaz, oruç, hac, zekât kelimeleri gibi, fıkıh usulü açısından "kapalı anlatım (mücmel)" özelliği olan bir terimdir. Bu yüzden onun kılınış şekil ve şartları âyet, hadis ve sahabe açıklamalarına ihtiyaç gösterir. Çünkü Allah elçisi "Namazı benim kıldığım gibi kılınız" (Buhârî, Ezan, 18; Edeb, 27) buyurmuştur.

Cum'a Arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. Sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. Bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. Cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir.

Cuma Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.