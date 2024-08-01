Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya Yeşilyurt’ta 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. #Deprem pic.twitter.com/KPqIdSll8M