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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da arkadaşının evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Malatya'da arkadaşının evinde ölü bulundu

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 57 yaşındaki Soner Akçadağ, arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Arkadaşının evinde ölü bulundu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının yaşadığı apartman dairesine giden 57 yaşındaki Soner Akçadağ, burada bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenmek için yatağa uzandı. Bir süre sonra Akçadağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden ev sahibi durumu Akçadağ'ın yakınlarına bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soner Akçadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Akçadağ'ın cenazesi, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çöp konteynerine atılmış halde 2 adet alkollü içecek kutusu bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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