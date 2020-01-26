DHA

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında çekilen görüntüler dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.

Doğum gerçekleştiren Doktor Nilay o anları böyle anlattı:

"Dün doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anneyi ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Hem annenin hem de ekibimizin güvenliği ve sağlığı için sakin kalıp panik oluşmasına izin vermedim. Şu an annenin de bebeğin de sağlık durumu çok şükür iyi. Allah bir daha kimseye böyle bir deprem yaşatmasın."