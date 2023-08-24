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        Haberler Gündem Malatya'da korkutan deprem! 24 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da korkutan deprem! İşte 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, konumu ve merkez üssüne ilişkin verileri her gün yayınlıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Göksun'da ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 24 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 08:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:49
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        Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından artçı sarsıntılar devam etti. 24 Ağustos Perşembe günü Kahramanmaraş'ta ve Malatya'da deprem oldu. İşte 24 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Ağustos Perşembe günü saat 05:41'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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