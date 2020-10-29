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Malatya'da son dakika 3.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak açıkladı. İşte son dakika son depremler listesi...

Malatya'da son dakika 3.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya Pütürge'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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