AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya Pütürge'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR