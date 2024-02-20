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        Haberler Gündem Malatya'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Malatya'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da trambüse çarpan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:41
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        Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        B.E. (24) idaresindeki hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolunda Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (37) kullandığı trambüse arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan B.E, A.Y.D (26) ile Furkan Eser (3), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Furkan Eser, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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