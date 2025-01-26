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        Haberler Gündem Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:24
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        Yolcu otobüsünden sentetik uyuşturucu çıktı
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        Vali Seddar Yavuz, x sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

        Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

        Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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