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İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!
VEFAT YARALI KAHRAMANMARAŞ 530 2900 HATAY 872 2766 OSMANİYE 293 1315 ADIYAMAN 720 400 DİYARBAKIR 92 770 ŞANLIURFA 95 1791 GAZİANTEP 481 3890 KİLİS 22 417 ADANA 146 2611 MALATYA 166 3298
*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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