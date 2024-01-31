Malatya Doğanşehir'de deprem! İşte 31 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 31 Ocak Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya Doğanşehir'de ve Suriye'de deprem meydana geldi. İşte 31 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 31 Ocak Çarşamba günü Malatya Doğanşehir'de ve Suriye'de deprem oldu. İşte 31 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
MALATYA VE SURİYE'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 31 Ocak Çarşamba günü saat 07:25'te Malatya Doğanşehir'de 2.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01:20'de Suriye'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.