İş insanı iple ağaca asılı halde bulundu!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 45 yaşındaki iş adamı Mehmet Köse'nin iple ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Köse'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Malatya'da olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hayatını kaybeden kişinin, iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.