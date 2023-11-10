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        MALATYA'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI BORÇ- ALACAK KAVGASI: 10 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:08
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        MALATYA'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI BORÇ- ALACAK KAVGASI: 10 YARALI  
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        MALATYA'da,husumetliiki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tabanca ve tüfekli kavgada 10 kişi yaralandı.

        Olay, gece yarısı Orduzu Vaizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile, tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların ve saçmaların hedefi olan; Abdulsamet Y., Kutluhan B., Semih Y., Nazif İ., Sidar İ., Mehmet Ş., Mazlum I., Şükrü B., Mehmet B. ve Orhan B., yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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