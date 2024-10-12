Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        MALATYA'daotomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Muhammed Kara (61) yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'daotomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Muhammed Kara (61) yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kocaözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 06 CKZ 221 plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı 23 ABY 311 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin arkasındaki Muhammed Kara yaşamını yitirdi, 2 sürücü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed Kara'nın cenazesi de otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Malatya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Malatya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" fotoğraf sergisi açıldı
        Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" fotoğraf sergisi açıldı
        Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı
        Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı
        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi
        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi
        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklam...
        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklam...