Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 10.52 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.