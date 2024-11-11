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        Minibüsün çarptığı yaya öldü (2)

        SÜRÜCÜTUTUKLANDI Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Umut Ulutaş'ın ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsü Ünal Tan, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:28
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        Minibüsün çarptığı yaya öldü (2)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Umut Ulutaş'ın ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsü Ünal Tan, polis tarafından yakalandı. Ünal Tan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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