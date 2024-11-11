Minibüsün çarptığı yaya öldü (2)

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Umut Ulutaş'ın ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsü Ünal Tan, polis tarafından yakalandı. Ünal Tan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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