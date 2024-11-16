Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şüheda Bulut idaresindeki 38 JZ 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Şüheda Bulut ile yanında bulunan Reyhan Zümra Şimşek, Elif Yılmaz ve Fatma Naz Yılmaz yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Elif Yılmaz, ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.