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        Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

        MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:33 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:35
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        Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şüheda Bulut idaresindeki 38 JZ 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Şüheda Bulut ile yanında bulunan Reyhan Zümra Şimşek, Elif Yılmaz ve Fatma Naz Yılmaz yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Elif Yılmaz, ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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