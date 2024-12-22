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        Emekli öğretmeni yaralayan şüpheli yakalandı

        MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan'ı, evinin önünde tüfekle yaralayan husumetlisi Mehmet S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:45
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        Emekli öğretmeni yaralayan şüpheli yakalandı
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        MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan'ı, evinin önünde tüfekle yaralayan husumetlisi Mehmet S., yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuhan, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, olayın ardından kaçan Mehmet S., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet S.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mehmet Tuhan'ın tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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