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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

        MALATYA'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:00
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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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        MALATYA'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Akpınar alt geçidinde meydana geldi. Engin Ş.'nin kullandığı 44 ABB 485 plakalı minibüs ile Reyhan D.'nin kullandığı 06 BRR 537 plakalı otomobil alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Reyhan D. ile yanındaki Doğan K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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