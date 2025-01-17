Malatya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

MALATYA'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için Malatya ve Yozgat'ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 2 senet, 3 ajanda, 2 av tüfeği, 28 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza hap ve 186 bin 550 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.