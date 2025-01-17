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        Malatya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

        MALATYA'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:25
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        Malatya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama
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        MALATYA'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için Malatya ve Yozgat'ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 2 senet, 3 ajanda, 2 av tüfeği, 28 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza hap ve 186 bin 550 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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