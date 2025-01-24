Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarının yüzde 45'i tamamlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Söz vermiş olduğumuz üzere 2024 sonu itibarıyla deprem konutlarının yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da '201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi' ve 'Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente geldi. Malatya Spor Salonu bahçesinde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduranlara hitap etti.

'6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmak için çabaladıklarını ifade ederek, "Yapımı tamamlanan konutlarımızın anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Yeni konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz törenle 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmiştik. Söz vermiş olduğumuz üzere 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri yeniden daha güçlü Anadolu idealimizin bir parçasıdır, milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir" diye konuştu.

'11 İLDE 1900 ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Depremin yaralarının sarılması için 11 ilde hummalı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın konutlarını teslim ederken, bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere 155 bin 124 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. Bugün de Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1921 ve Malatya'da 6 bin 554 olmak üzere toplam 46 bin 307 yuvamızı hak sahiplerimizle buluşturuyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 sonunda Malatya'mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz."